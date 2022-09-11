Государственные ведомства

Изучить историю Минфина можно на праздничном сайте. Его запустили к 220-летию ведомства

Главная цель специального сайта – рассказать об истории Министерства, о роли в ней личностей, а также о достижениях Минфина.

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8 сентября, в день празднования 220-летия Министерства финансов, заработал специальный сайт, посвященный истории ведомства. 

На сайте представлена большая галерея архивных фотографий из жизни Министерства, изображения денежных знаков в разные годы, плакатов и многое другое.

Есть информация о мероприятиях в честь 220-летия Министерства. Так, в Государственном историческом музее открылась выставка «Министерство финансов России — 220. Высокое напряжение», прошел автопробег классических и ретроавтомобилей, а также легкоатлетический забег на символическую дистанцию 2,20 км. в Лужниках.

Специальным мероприятием стало памятное гашение почтовой марки, выпущенной к юбилею Министерства.

8 сентября 1802 года император Александр I подписал Манифест, который стал важнейшим этапом в реформировании государственного управления и системы центральной власти в Российской империи. В этот день началась история Минфина.

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