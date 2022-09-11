Изучить историю Минфина можно на праздничном сайте. Его запустили к 220-летию ведомства

8 сентября, в день празднования 220-летия Министерства финансов, заработал специальный сайт, посвященный истории ведомства.

На сайте представлена большая галерея архивных фотографий из жизни Министерства, изображения денежных знаков в разные годы, плакатов и многое другое.

Есть информация о мероприятиях в честь 220-летия Министерства. Так, в Государственном историческом музее открылась выставка «Министерство финансов России — 220. Высокое напряжение», прошел автопробег классических и ретроавтомобилей, а также легкоатлетический забег на символическую дистанцию 2,20 км. в Лужниках.

Специальным мероприятием стало памятное гашение почтовой марки, выпущенной к юбилею Министерства.

8 сентября 1802 года император Александр I подписал Манифест, который стал важнейшим этапом в реформировании государственного управления и системы центральной власти в Российской империи. В этот день началась история Минфина.