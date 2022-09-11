Заблокированные активы инвесторов могут обменять на беспроцентные кредиты

Среди предложений — выдавать людям беспроцентный кредит под залог замороженных активов.

Есть предложение пополнить специальные аналоги индивидуальных инвестсчетов (ИИС) на сопоставимые заблокированным суммы.

Скорее всего, по этой теме состоится и круглый стол, на котором участники рынка и заинтересованные лица смогут обсудить все накопившиеся варианты. Об этом в беседе с «Известиями» сказал глава комитета депутат Анатолий Аксаков.

Проблемой разморозки активов уже давно занимаются как Банк России, так и сами провайдеры. Эксперты говорят, что вариант какой-либо компенсации вполне может пойти на пользу экономике страны.