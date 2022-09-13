📜 Электронная первичка годится для учета, если там есть все реквизиты и ЭЦП

Разъяснение дает Минфин в письме от 23.08.2022 № 03-03-06/1/82037.
Требования к расходам такие:
- обоснованность;
- документальная подтвержденность;
- связь с деятельностью, направленной на получение дохода.
Затраты должны быть подтверждены документами, которые:
- оформлены в соответствии с законодательством РФ;
- оформлены в соответствии с обычаями делового оборота страны, на территории которой были произведены расходы;
- косвенно подтверждают произведенные расходы (таможенная декларация, приказ о командировке, проездные документы, отчет о выполненной работе в соответствии с договором).
У первички, в том числе электронной, должны быть обязательные реквизиты:
- наименование документа;
- дата составления;
- наименование компании;
- содержание факта хозяйственной жизни;
- величина натурального и денежного измерения с указанием единиц измерения;
- наименование должности ответственных лиц;
- подписи этих лиц с указанием их ФИО.
При этом на электронной первичке должна быть электронная подпись (по нормам закона № 63-ФЗ).