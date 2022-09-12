Soft skills больше не нужны. Работодатели ждут людей с профессиональными знаниями

Время soft skills уходит.

Исследование рынка труда, проведенного НИУ ВШЭ, совместно с hh.ru в 2021 году показало, что грамотная речь и способность работать в команде указывалась в 50% объявлениях о вакансиях.

Специализированные навыки (например, программирование или знание плана счетов) указывалось только в 31% объявлений.

Год назад компании лепили сотрудников под себя и обучали нужным навыкам.

В кризис организации урезали бюджеты, в том числе, чтобы обучить сотрудников и теперь ищут готовых профессионалов с прочными hard skills.

К примеру, на IT-рынке дефицит разработчиков уровня senior (самые опытные специалисты в команде).

Компании нацелены получать максимальный результат за минимальные деньги, поэтому ищут сразу готовых сотрудников.

Кстати, в центре обучения Клерка только hard skills, только нужные курсы для бухгалтеров с официальными документами о повышении квалификации.