Soft skills больше не нужны. Работодатели ждут людей с профессиональными знаниями

Время soft skills уходит.
Исследование рынка труда, проведенного НИУ ВШЭ, совместно с hh.ru в 2021 году показало, что грамотная речь и способность работать в команде указывалась в 50% объявлениях о вакансиях.
Специализированные навыки (например, программирование или знание плана счетов) указывалось только в 31% объявлений.
Год назад компании лепили сотрудников под себя и обучали нужным навыкам.
В кризис организации урезали бюджеты, в том числе, чтобы обучить сотрудников и теперь ищут готовых профессионалов с прочными hard skills.
К примеру, на IT-рынке дефицит разработчиков уровня senior (самые опытные специалисты в команде).
Компании нацелены получать максимальный результат за минимальные деньги, поэтому ищут сразу готовых сотрудников.
Кстати, в центре обучения Клерка только hard skills, только нужные курсы для бухгалтеров с официальными документами о повышении квалификации.