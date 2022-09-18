Кредитование

На что обратить внимание при оформлении кредита

При оформлении кредита смотрите на особые условия и внимательно читайте договор.

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Объем выданных кредитов россиянам в августе превысил 1 триллион рублей.

Взять кредит – крайне ответственный шаг. Важно тщательно разобраться, высок риск попасть в ловушку из-за банковских уловок, а также собственной финансовой неграмотности, рассказал агентству «Прайм» адвокат Вячеслав Голенев.

Заемщики подписывают кредитный договор, не дочитав до конца или не прочитав вовсе.

Нельзя оставить без внимания пункты, которые касаются действий банка при просрочке по выплатам.

Кредитный договор делится на общую и специальную части. Обратите внимание на условия «с подвохом», которые помещают внутрь «обычных» условий.

При оформлении кредита супругами лучше заранее оформить брачный договор, чтобы в случае развода было понятно,  кому потом платить по кредиту.

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