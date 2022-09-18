📌 Когда матпомощь не облагается взносами: таблица

Разъяснение дал Минфин в письме от 24.08.2022 № 03-04-06/82478.
Вид матпомощи
Норма НК
Необлагаемая сумма
физлицам в связи со стихийным бедствием или другим чрезвычайным обстоятельством в целях возмещения причиненного материального ущерба или вреда здоровью
пп.3 п.1 ст. 422 НК
нет лимита
физлицам, пострадавшим от терактов на территории РФ
пп.3 п.1 ст. 422 НК
нет лимита
работнику в связи со смертью члена семьи
пп.3 п.1 ст. 422 НК
нет лимита
работникам при рождении ребенка
пп.3 п.1 ст. 422 НК
50 000 руб. на ребенка
работникам (любая)
пп.11 п.1 ст. 422 НК
4 000 руб. в год
Ранее Минфин в письме от 22.06.2020 № 03-15-05/53998 разъяснял, что матпомощь в связи с коронавирусом полностью не облагается взносами, если речь идет о возмещении причиненного работнику материального ущерба или вреда здоровью на основании документов, подтверждающих данный ущерб (вред).