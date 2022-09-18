Страховые взносы

📌 Когда матпомощь не облагается взносами: таблица

Некоторые виды материальной помощи не облагаются страховыми взносами. Смотрите в нашей таблице – какие и в каком размере.

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Разъяснение дал Минфин в письме от 24.08.2022 № 03-04-06/82478.

Вид матпомощи

Норма НК

Необлагаемая сумма

физлицам в связи со стихийным бедствием или другим чрезвычайным обстоятельством в целях возмещения причиненного материального ущерба или вреда здоровью

 

пп.3 п.1 ст. 422 НК

нет лимита

физлицам, пострадавшим от терактов на территории РФ

 

пп.3 п.1 ст. 422 НК

нет лимита

работнику в связи со смертью члена семьи

пп.3 п.1 ст. 422 НК

нет лимита

работникам при рождении ребенка

пп.3 п.1 ст. 422 НК

50 000 руб. на ребенка

работникам (любая)

пп.11 п.1 ст. 422 НК

4 000 руб. в год

Ранее Минфин в письме от 22.06.2020 № 03-15-05/53998 разъяснял, что матпомощь в связи с коронавирусом полностью не облагается взносами, если речь идет о возмещении причиненного работнику материального ущерба или вреда здоровью на основании документов, подтверждающих данный ущерб (вред).

 

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