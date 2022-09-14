Налог на прибыль

Расходы для налога на прибыль не зависят от факта оплаты

К какому периоду относятся расходы, в таком они и учитываются для базы по налогу на прибыль.

Версия для печати

Лаконичное разъяснение дает Минфин в письме от 22.08.2022 № 03-03-06/1/81697.

Порядок признания расходов по методу начисления регламентирован статьей 272 НК.

Факт признания расходов никак не зависит от того, когда произошла оплата, в том числе если она была в иной (неденежной) форме.

Доходы при методе начисления тоже не зависят от того, были ли оплата от покупателя. Некоторые считают это несправедливым. Но Минфин парирует: можно уйти на УСН или быть на ОСНО, но применять кассовый метод.

Такое разъяснение есть в письме от 15.09.2021 № 03-03-07/74797.

Учитывать аренду по ФСБУ 25/2018 в 1С — легко! С онлайн-курсом «Клерка» вы научитесь это делать за 16 часов

Аттестованный преподаватель по 1С Адиль Кудьяров на понятных примерах покажет, как учитывать аренду у арендатора и арендодателя. Разберетесь с дисконтированием, лизингом.

Чему научитесь на курсе «Учет аренды по ФСБУ 25/2018 в 1С»:

• работать с ФСБУ 25/2018 в 1С;
• избегать типичных ошибок в учете аренды;
• грамотно вести учет у арендатора и арендодателя.

По акции онлайн-курс стоит 5990 рублей. Смотрите полную программу курса или заполните форму ниже — узнаете больше.

Как сэкономить на налоге при продаже квартиры

При продаже квартиры важно не только получить максимальный доход, но и минимизировать налоги. Для этого нужно использовать налоговые льготы и преференции. Как не переплатить налог по сделке с недвижимостью, вы узнаете из этого материала.

Как сэкономить на налоге при продаже квартиры

Повышение квалификации

Маркировка рекламы

Ещё раз о маркировке рекламы. Суть изменений, сроки, ответственность

Отвечая на вопросы участников форума клерка, мне нужно было исследовать подробно вопрос маркировки рекламы, несмотря на то, что у нас есть и публикации на сайте, хотелось бы всё-таки взглянуть на вопрос системно, с учетом обязанностей, сроков и, конечно, ответственности

Ещё раз о маркировке рекламы. Суть изменений, сроки, ответственность
Обзоры для бухгалтера

В «Трибуне» рассказывали о Роскомнадзоре, новых законах, БухТабло, вычете на фитнес, мышлении миллионера, «хвостах» и кэшбеке

В «Клерке» можно не только читать чужие тексты, но и создавать свои — в «Трибуне». Это сервис персональных блогов. Редакция подготовила обзор самых интересных постов блогеров «Трибуны» с начала сентября.

В «Трибуне» рассказывали о Роскомнадзоре, новых законах, БухТабло, вычете на фитнес, мышлении миллионера, «хвостах» и кэшбеке

Мероприятия

Разместить
Государственные ведомства

У ФОМС сорвалась покупка ПО на сотни миллионов. На проведенный аукцион нажаловались в ФАС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования пытался закупить ПО заранее выбранного производителя. На этом его поймала ФАС после жалобы, поданной на закупку фонда средств защиты информации для развития ГИС ОМС.

Читать еще