Расходы для налога на прибыль не зависят от факта оплаты

Лаконичное разъяснение дает Минфин в письме от 22.08.2022 № 03-03-06/1/81697.

Порядок признания расходов по методу начисления регламентирован статьей 272 НК.

Факт признания расходов никак не зависит от того, когда произошла оплата, в том числе если она была в иной (неденежной) форме.

Доходы при методе начисления тоже не зависят от того, были ли оплата от покупателя. Некоторые считают это несправедливым. Но Минфин парирует: можно уйти на УСН или быть на ОСНО, но применять кассовый метод.

Такое разъяснение есть в письме от 15.09.2021 № 03-03-07/74797.