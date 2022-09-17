Страховые взносы

📌 У кого есть отсрочка по страховым взносам за 2 и 3 кварталы 2022 года: таблица

Срок уплаты страховых взносов за апрель – июнь 2022 года, а также за июль – сентябрь 2022 года перенесли на 12 месяцев. Но не для всех, а только для тех, у кого на 1 апреля в ЕГРЮЛ и ЕГРИП был нужный код ОКВЭД. Какой – смотрите в нашей таблице.

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Вид деятельности

Код

ОКВЭД

Льгота по взносам за 2 квартал

Льгота по взносам за 3 квартал

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях

 01

 да

 да

Лесоводство и лесозаготовки

 02

 да

 да

Рыболовство и рыбоводство

 03

 да

 да

Добыча прочих полезных ископаемых

 08

 да

 нет

Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых

 09

 да

 нет

Производство пищевых продуктов

 10

 да

 да

Производство напитков

 11

 да

 да

Производство табачных изделий

 12

 да

 да

Производство текстильных изделий

 13

 да

 да

Производство одежды

 14

 да

 да

Производство кожи и изделий из кожи

 15

 да

 да

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения

 16

 да

 да

Производство бумаги и бумажных изделий

 17

 да

 да

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации

 18

 да

 да

Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств

 20.4

 да

 да

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях

 21

 да

 да

Производство резиновых и пластмассовых изделий

 22

 да

 да

Производство прочей неметаллической минеральной продукции

 23

 да

 да

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

 25

 да

 да

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

 26

 да

 да

Производство электрического оборудования

 27

 да

 да

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

 28

 да

 да

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

 29

 да

 да

Производство прочих транспортных средств и оборудования

 30

 да

 да

Производство мебели

 31

 да

 да

Производство прочих готовых изделий

 32

 да

 да

Ремонт и монтаж машин и оборудования

 33

 да

 да

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

 35

 да

 нет

Забор, зачистка и распределение воды

 36

 да

 нет

Сбор и обработка сточных вод

 37

 да

 нет

Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья

 38

 да

 нет

Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов

 39

 да

 нет

Строительство зданий

 41

 да

 да

Строительство инженерных сооружений

 42

 да

 да

Работы строительные специализированные

 43

 да

 да

Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

 47

 да

 нет

Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки

 49.1

 да

 нет

Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки

 49.2

 да

 нет

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

 49.3

 да

 да

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

 49.4

 да

 да

Деятельность водного транспорта

 50

 да

 да

Деятельность воздушного и космического транспорта

 51

 да

 да

Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность

 52

 да

 да

Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность

 53

 да

 нет

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания

 55

 да

 да

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

 56

 да

 да

Деятельность издательская

 58

 да

 да

Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот

 59

 да

 да

Деятельность в области телевизионного и радиовещания

 60

 да

 нет

Деятельность в сфере телекоммуникаций

 61

 да

 да

Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги

 62

 да

 да

Деятельность в области информационных технологий

 63

 да

 да

Операции с недвижимым имуществом

 68

 да

 нет

Деятельность в области права и бухгалтерского учета

 69

 да

 нет

Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления

 70

 да

 нет

Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа

 71

 да

 нет

Научные исследования и разработки

 72

 да

 нет

Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка

 73

 да

 нет

Деятельность профессиональная научная и техническая прочая

 74

 да

 нет

Деятельность ветеринарная

 75

 да

 нет

Аренда и лизинг

 77

 да

 нет

Деятельность по трудоустройству и подбору персонала

 78

 да

 нет

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма

 79

 да

 нет

Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований

 80

 да

 нет

Деятельность по обслуживанию зданий и территорий

 81

 да

 нет

Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса

 82

 да

 нет

Образование

 85

 да

 нет

Деятельность в области здравоохранения

 86

 да

 нет

Деятельность по уходу с обеспечением проживания

 87

 да

 нет

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

 88

 да

 нет

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

 90

 да

 нет

Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры

91

 да

 нет

Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей

 92

 да

 нет

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

 93

 да

 нет

Деятельность общественных организаций

 94

 да

 нет

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения

 95

 да

 нет

Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг

 96

 да

 нет

Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками

 97

 да

 нет

Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления

 98

 да

 нет

Кроме того, проверить свое право на отсрочку можно в сервисе ФНС – Проверка возможности продления сроков платежей по УСН и страховым взносам

 

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