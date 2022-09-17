📌 У кого есть отсрочка по страховым взносам за 2 и 3 кварталы 2022 года: таблица

|Вид деятельности
|Код
ОКВЭД
|Льгота по взносам за 2 квартал
|Льгота по взносам за 3 квартал
|Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях
|01
|да
|да
|Лесоводство и лесозаготовки
|02
|да
|да
|Рыболовство и рыбоводство
|03
|да
|да
|Добыча прочих полезных ископаемых
|08
|да
|нет
|Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых
|09
|да
|нет
|Производство пищевых продуктов
|10
|да
|да
|Производство напитков
|11
|да
|да
|Производство табачных изделий
|12
|да
|да
|Производство текстильных изделий
|13
|да
|да
|Производство одежды
|14
|да
|да
|Производство кожи и изделий из кожи
|15
|да
|да
|Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
|16
|да
|да
|Производство бумаги и бумажных изделий
|17
|да
|да
|Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
|18
|да
|да
|Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств
|20.4
|да
|да
|Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
|21
|да
|да
|Производство резиновых и пластмассовых изделий
|22
|да
|да
|Производство прочей неметаллической минеральной продукции
|23
|да
|да
|Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|25
|да
|да
|Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
|26
|да
|да
|Производство электрического оборудования
|27
|да
|да
|Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
|28
|да
|да
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
|29
|да
|да
|Производство прочих транспортных средств и оборудования
|30
|да
|да
|Производство мебели
|31
|да
|да
|Производство прочих готовых изделий
|32
|да
|да
|Ремонт и монтаж машин и оборудования
|33
|да
|да
|Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
|35
|да
|нет
|Забор, зачистка и распределение воды
|36
|да
|нет
|Сбор и обработка сточных вод
|37
|да
|нет
|Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья
|38
|да
|нет
|Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов
|39
|да
|нет
|Строительство зданий
|41
|да
|да
|Строительство инженерных сооружений
|42
|да
|да
|Работы строительные специализированные
|43
|да
|да
|Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
|47
|да
|нет
|Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки
|49.1
|да
|нет
|Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки
|49.2
|да
|нет
|Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
|49.3
|да
|да
|Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
|49.4
|да
|да
|Деятельность водного транспорта
|50
|да
|да
|Деятельность воздушного и космического транспорта
|51
|да
|да
|Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность
|52
|да
|да
|Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность
|53
|да
|нет
|Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
|55
|да
|да
|Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
|56
|да
|да
|Деятельность издательская
|58
|да
|да
|Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот
|59
|да
|да
|Деятельность в области телевизионного и радиовещания
|60
|да
|нет
|Деятельность в сфере телекоммуникаций
|61
|да
|да
|Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги
|62
|да
|да
|Деятельность в области информационных технологий
|63
|да
|да
|Операции с недвижимым имуществом
|68
|да
|нет
|Деятельность в области права и бухгалтерского учета
|69
|да
|нет
|Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления
|70
|да
|нет
|Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа
|71
|да
|нет
|Научные исследования и разработки
|72
|да
|нет
|Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка
|73
|да
|нет
|Деятельность профессиональная научная и техническая прочая
|74
|да
|нет
|Деятельность ветеринарная
|75
|да
|нет
|Аренда и лизинг
|77
|да
|нет
|Деятельность по трудоустройству и подбору персонала
|78
|да
|нет
|Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
|79
|да
|нет
|Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований
|80
|да
|нет
|Деятельность по обслуживанию зданий и территорий
|81
|да
|нет
|Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса
|82
|да
|нет
|Образование
|85
|да
|нет
|Деятельность в области здравоохранения
|86
|да
|нет
|Деятельность по уходу с обеспечением проживания
|87
|да
|нет
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
|88
|да
|нет
|Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
|90
|да
|нет
|Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
91
|да
|нет
|Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей
|92
|да
|нет
|Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
|93
|да
|нет
|Деятельность общественных организаций
|94
|да
|нет
|Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
|95
|да
|нет
|Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг
|96
|да
|нет
|Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками
|97
|да
|нет
|Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления
|98
|да
|нет