Ikea, Samsung, Adidas и точка. Вот бренды, чей уход с рынка вызывает у людей сожаление

Потерей среди ушедших с российского рынка брендов россияне считают Ikea, так заявили 27,2% опрошенных граждан, сообщает ТАСС.
44,1% опрошенных россиян не переживают об уходе иностранных брендов с российского рынка.
23,8% переживают об уходе Samsung, 17,3% — о спортивном бренде Adidas.
14,9% называют потерей уход компании H&M, а только 8,9% сожалеют об уходе McDonald’s.
Помимо брендов россияне выделили потери в группах товаров:
- 36,8% — автомобили и запчасти;
- 28,4% — лекарства;
- 22,3% — бытовая техника и электроника.
Часть товаров будет завозиться в Россию по параллельному импорту.
Идею включить все ушедшие бренды в параллельный импорт в руководстве страны не поддержали.