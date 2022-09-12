Центробанк снизит ключевую ставку в сентябре

Центробанк снизит ключевую ставку на 0,5 п.п. уже 16 сентября, во время очередного заседания, прогнозируют «Известия».
В России 4 месяца подряд фиксируется дефляция и снижение оборота розничной торговли.
После снижения ключевой ставки банки понизят ставки по кредитам на 0,2 – 0,3 п.п.
Сократятся и ставки по вкладам на 0,3 – 0,6 п.п.
По прогнозам аналитиков к концу года ключевая ставка может снизиться до 6,5%.
Максимальное значение ключевой ставки в России было зафиксировано в феврале 2022 – 20%.
До этого уровень ключевой ставки поднимался в 2014 году до 17%.