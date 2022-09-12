Налоговики учтут влияние санкций, когда будут проверять цены контролируемых сделок

В письме ФНС от 20.06.2022 № ШЮ-4-13/7523@ перечислены факторы, которые влияют на цены:

недопущение избытка готовой продукции;

недопущение остановки производственного цикла;

недопущение сокращения рабочих мест;

вынужденное изменение устоявшейся сбытовой структуры реализации продукции;

изменение логистических цепочек.

Ранее ФНС в письме от 05.03.2022 № ШЮ-4-13/2724@ сообщала, что из-за санкций бизнес может продавать товары на экспорт с дисконтом, из-за чего даже может быть убыток.

Все эти санкционные обстоятельства учтут при проведении налогового контроля цен и рассмотрении заявлений о заключении соглашений о ценообразовании.