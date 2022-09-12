Мосбиржа показала положительную динамику после допуска на рынок нерезидентов дружественных стран

Российская биржа пустила на рынок акций резидентов дружественных стран.
В течение 12 сентября 2022 наблюдался стабильный рост.
В 10:30 индекс Мосбиржи вырос на 0,9% до 1447,6 пункта.
К 14:30 индекс вырос еще на 1,247%.
Индекс РТС тоже показывает положительную тенденцию.
Торги идут с обычной активностью, ажиотажа не наблюдается.
Нерезиденты совершают операции не со всеми акциями. На акции ряда стратегических компаний действуют ограничения на операции нерезидентами.
Лидерами роста стали МРСКСЗ, ЛСРао, АшинскиМЗ, Сбербанк, Лукойл и Яндекс.
Мосбиржа разрешила торги на рынке акций для нерезидентов дружественных стран с 12 сентября.