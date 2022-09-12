Мосбиржа возобновила торги акциями на вечерней сессии. И разрешила сделки акциями нерезидентам из дружественных стран

С сегодняшнего дня Московская биржа разрешает совершать сделки с ценными бумагами клиентам-нерезидентам дружественных стран.

С середины августа нерезиденты из дружественных стран уже проводят сделки с облигациями.

Также этим клиентам разрешены сделки репо и репо с ЦК с акциями и облигациями.

Доля нерезидентов из дружественных стран составляет не более 2% ежедневного оборота акций на бирже.

К тому же, им нельзя совершать сделки с акциями ряда стратегических российских компаний. А вот недружественные иностранцы еще ждут своей очереди на российский фондовый рынок.

Еще с сегодняшнего дня Московская биржа возобновляет вечернюю торговую сессию на фондовом рынке, а также утренние торги на срочном и валютном рынках.

На фондовом рынке торги будут проводиться с 9:50 до 23:50 мск. На срочном рынке торги будут проводиться всеми инструментами с 9:00 до 23:50. На валютном рынке торги проводятся теперь всеми инструментами с 6:50 до 19:00.

Валютные торги на Мосбирже с 28 февраля этого года проходили без утренней и вечерней сессий.