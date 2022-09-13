Турпоток из России в Европейский союз снизился на 95%

За первые 6 месяцев 2022 года россияне совершили 1,2 млн поездок в Европу.
За такой же период 2019 года Европу посетило 8 млн россиян.
Цифры включают в себя не только поездки с целью туризма, но и визиты к родственникам, учебу и командировки.
В этом году россияне чаще всего посещали Грецию, Испанию, Италию и Францию.
Причинами такого снижения турпотока называют введенные санкции и ужесточение визовой политики в отношении российских граждан.
Напомним, что с 19 сентября действуют новые правила получения шенгенской визы.