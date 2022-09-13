Санкции 2022

Турпоток из России в Европейский союз снизился на 95%

Летом 2022 года турпоток россиян в Европу снизился на 90-95% по сравнению с доковидным летом 2019.

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За первые 6 месяцев 2022 года россияне совершили 1,2 млн поездок в Европу.

За такой же период 2019 года Европу посетило 8 млн россиян.

Цифры включают в себя не только поездки с целью туризма, но и визиты к родственникам, учебу и командировки.

В этом году россияне чаще всего посещали Грецию, Испанию, Италию и Францию.

Причинами такого снижения турпотока называют введенные санкции и ужесточение визовой политики в отношении российских граждан.

Напомним, что с 19 сентября действуют новые правила получения шенгенской визы.

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