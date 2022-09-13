С сегодняшнего дня ОСАГО подорожало. Но на цене полиса это может не отразиться

Например, для легковых авто тариф был от 2 224 до 5 980 руб., а стал от 1 646 до 7 535 рублей.

Между тем фактически средняя стоимость ОСАГО отстает от верхней границы тарифного коридора на 30-50%. Такая картина наблюдается во многих регионах, в частности:

в Пермском крае средняя цена полиса 5 399 рублей, что ниже верхней границы тарифа на 50%;

в Оренбургской области средняя цена полиса 4 889 рублей, что ниже верхней границы тарифа на 48%;

в Саратовской области средняя цена полиса 4 647 рублей, что ниже верхней границы тарифа на 47%.

Данные приводит проект «ОСАГО: общественная экспертиза».

Вывод экспертов: страховые компании и так могли повысить стоимость полисов даже сегодняшнего расширения тарифного коридора. Но они этого не сделали.

Ожидается, что разрыв между средней ценой полиса и верхней границей тарифа еще больше увеличится. Например, в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти и других регионах разрыв составит более 35%—60%.