🪙 Сделки с криптовалютой могут начаться в 2023 году. Даже малому бизнесу разрешат трансграничные переводы криптой

Международные сделки с криптовалютами могут начаться уже в следующем году. Так компании будут оплачивать международные поставки и услуги. Трансграничные сделки с цифровыми активами будут разрешены даже среднему и малому бизнесу. Информацию подтвердил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, пишут «Известия».

По его словам, бизнес сам будет выбирать, в каком именно цифровом активе вести торговлю: биткоине, эфириуме или любом другом.

Конечно, вход на крипторынок будет проходить через российскую инфраструктуру под жестким контролем регулятора. Ее в стране пока нет. Но СПБ биржа и Московская биржа технологически уже готовы работать с криптовалютой.

Расплачиваться в магазинах крипотовалютой люди не смогут. Обменники и криптобиржи внутри страны легализовывать тоже не планируют

Сейчас у криптовалюты не слишком определенный статус – она обозначена как цифровая валюта в законе о цифровых финансовых активах (ЦФА), но отсутствует в Гражданском кодексе среди объектов гражданских прав, а также не приравнена к имеющимся в ГК цифровым правам. Этот вопрос и должны решить чиновники.

Вот и про налоги на криптосделки можно будет говорить уже после того, как определится система их регулирования. ЦБ и ФНС обсуждают вопрос.

Следите за новостями на нашем канале Телеграмме.