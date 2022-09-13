Госпошлина

Россия предложит еще продлить беспошлинный ввоз для онлайн-покупок в €1000

Порог беспошлинной покупки товаров в зарубежных интернет-магазинах на территории ЕАЭС составляет €1000. Но он действует до 1 октября 2022 года.

Версия для печати

 РФ готовит предложение в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о том, чтобы продлить норму до 1 июля 2023 года.

Решение о сохранении действующего порога в €1000 может принять только ЕЭК. Но на ближайшем заседании совета 23 сентября этот вопрос обсуждать пока не планируют, пишут «Ведомости» со ссылкой на вице-премьера России. Алексей Оверчука будет представлять Россию на этом заседании.

Евразийский экономический союз (кроме России в него входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия) договорился повысить максимальный лимит беспошлинных покупок физлиц в зарубежных интернет-магазинах с €200 до €1000 за одну посылку в марте.

Если этот вопрос на заседании не поднимет государство-член союза, порог беспошлинного ввоза автоматически вернется к ограничению в €200.

Страны ЕАЭС постепенно снижали беспошлинный порог с 2018 года. С 2020 года порог снизили до €200 и 31 кг за одну посылку. Если посылка, заказанная в иностранном интернет-магазине, дороже или тяжелее, покупатель должен заплатить 15% от суммы превышения, но не менее €2 за кг перевеса.

Учитывать аренду по ФСБУ 25/2018 в 1С — легко! С онлайн-курсом «Клерка» вы научитесь это делать за 16 часов

Аттестованный преподаватель по 1С Адиль Кудьяров на понятных примерах покажет, как учитывать аренду у арендатора и арендодателя. Разберетесь с дисконтированием, лизингом.

Чему научитесь на курсе «Учет аренды по ФСБУ 25/2018 в 1С»:

• работать с ФСБУ 25/2018 в 1С;
• избегать типичных ошибок в учете аренды;
• грамотно вести учет у арендатора и арендодателя.

По акции онлайн-курс стоит 5990 рублей. Смотрите полную программу курса или заполните форму ниже — узнаете больше.

Повышение квалификации

ВЭД

Возможности и ограничения расчетов в валюте: советы экспертов ВЭД

Лето 2022 года не похоже на предыдущие в вопросах законотворческой и бизнес-активности. Много изменений было внесено в валютное законодательство со стороны правительства, президента, ЦБ и прочих ведомств. Уследить за всеми сложно, поэтому расскажем вам коротко о самом главном вместе с экспертом Ак Барс Банка по ВЭД Натальей Шаламовой.

Возможности и ограничения расчетов в валюте: советы экспертов ВЭД

Мероприятия

Разместить
Декретный отпуск

👆 Мужчина не может получить пособие по беременности и родам

Работающая беременная женщина на основании больничного листка может оформить отпуск по беременности и родам и получить по нему пособие. У мужчины такого права нет. Факт очевидный, но не все об этом знают.

Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня

Вакансии за 13 сентября

  1. Специалист по МСФО в ЧП "BALANSPLUS
    Зарплата не указана, удаленная работа.
  2. от 40 000 до 60 000 Новосибирск, полная занятость
  3. от 100 000, Москва, полная занятость
  4. от 80 000 до 100 000. Воронеж, гибкий график начала рабочего дня

Следить за вакансиями удобно в нашем телеграм-канале Бух.Джоб или на сайте в разделе Вакансии.

Налоговые проверки

Вас вызывают на комиссию в ИФНС по проблемным контрагентам. Что делать и стоит ли главбуху искать адвоката

Рабочий день может омрачить один звонок или повестка. Вас вызывают на ковер налоговики. Это конец? Можно сжигать документы и бегать в панике? Спокойнее, мы объясним что делать, чтобы пройти комиссию без проблем и не постареть на 20 лет за один день.

Вас вызывают на комиссию в ИФНС по проблемным контрагентам. Что делать и стоит ли главбуху искать адвоката
Читать еще