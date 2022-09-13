Россия предложит еще продлить беспошлинный ввоз для онлайн-покупок в €1000

РФ готовит предложение в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о том, чтобы продлить норму до 1 июля 2023 года.

Решение о сохранении действующего порога в €1000 может принять только ЕЭК. Но на ближайшем заседании совета 23 сентября этот вопрос обсуждать пока не планируют, пишут «Ведомости» со ссылкой на вице-премьера России. Алексей Оверчука будет представлять Россию на этом заседании.

Евразийский экономический союз (кроме России в него входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия) договорился повысить максимальный лимит беспошлинных покупок физлиц в зарубежных интернет-магазинах с €200 до €1000 за одну посылку в марте.

Если этот вопрос на заседании не поднимет государство-член союза, порог беспошлинного ввоза автоматически вернется к ограничению в €200.

Страны ЕАЭС постепенно снижали беспошлинный порог с 2018 года. С 2020 года порог снизили до €200 и 31 кг за одну посылку. Если посылка, заказанная в иностранном интернет-магазине, дороже или тяжелее, покупатель должен заплатить 15% от суммы превышения, но не менее €2 за кг перевеса.