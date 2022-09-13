Появятся новые правила проверки заявок на отмену или отсрочку конвертации расписок

Министерство финансов предложило проект правил по рассмотрению заявок компаний на отсрочку автоматической конвертации депозитарных расписок.
Заявления будут рассматривать правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями.
Максимальный срок рассмотрения заявки – 3 месяца.
За это время заявка пройдет несколько этапов:
- В течение 5 рабочих дней после получения заявки Минфин направит ее в профильное министерство или Центральный Банк (если заявку подала кредитная организация);
- В течение 10 рабочих дней профильное министерство или ЦБ сообщит свое решение – целесообразно или нет выдавать разрешение;
- В течение 45 дней после получения ответа профильного министерства или ЦБ комиссия принимает окончательное решение.
Процедура автоматической конвертации депозитарных расписок на акции российских эмитентов началась 15 августа.