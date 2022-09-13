Экономика России

В России будут проектировать собственный софт

Правительство призывает проектировать собственный софт, а не копировать иностранный функционал.

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Россия должна стремиться не сделать аналог западного софта, а спроектировать свой, так заявил премьер-министр М. Мишустин РИА Новости.

Российский софт должен быть качественным, чтобы его можно было экспортировать.

«Крайне важно не воссоздать текущий функционал зарубежных программных продуктов, а запустить свои, в полной мере отвечающие нуждам компаний, и при этом они должны быть ориентированы в том числе и на экспорт», – обозначил премьер.

Российские разработки программного обеспечения должны быть конкурентоспособны в ближайшие 10 лет.

В России много талантливых разработчиков, которые могут справиться с поставленной задачей.

Президент поручил обеспечить технологический суверенитет России и стимулировать спрос на российские продукты.

Премьр ранее обещал значительную материальную поддержку отрасли.

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