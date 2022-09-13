В России будут проектировать собственный софт

Россия должна стремиться не сделать аналог западного софта, а спроектировать свой, так заявил премьер-министр М. Мишустин РИА Новости.
Российский софт должен быть качественным, чтобы его можно было экспортировать.
«Крайне важно не воссоздать текущий функционал зарубежных программных продуктов, а запустить свои, в полной мере отвечающие нуждам компаний, и при этом они должны быть ориентированы в том числе и на экспорт», – обозначил премьер.
Российские разработки программного обеспечения должны быть конкурентоспособны в ближайшие 10 лет.
В России много талантливых разработчиков, которые могут справиться с поставленной задачей.
Президент поручил обеспечить технологический суверенитет России и стимулировать спрос на российские продукты.
Премьр ранее обещал значительную материальную поддержку отрасли.