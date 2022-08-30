Экономика России

Электроника получит невиданное ранее финансирование, пообещала власть

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, электроника главное направление на пути к технологическому суверенитету страны, поэтому материальная поддержка отрасли будет мощной.

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Об этом глава кабмина сообщил на технологической сессии по электронике. 

Сейчас внимание сосредоточено на развитии внутреннего машиностроения, технологическом производстве, компонентах и оборудовании. Спрос на микроэлектронную продукцию будут стимулировать субсидиями.

Беспрецедентное финансирование электроники будет «длинным», рассчитанным на восемь лет, добавил Мишустин.

Ранее премьер Михаил Мишустин на стратегической сессии по вопросам развития отечественной финансовой системы заявил о необходимости «донастройки» финансовой системы России и внедрения цифровых активов.

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