Вклады

Банки, которые не выдают доллары и евро с валютных счетов, проигрывают суды. Люди возмещают и неустойку, и компенсацию

Граждане России подают в суд на банки из-за отказа или несвоевременной выдачи долларов и евро с валютных вкладов. Есть первые результаты.

Версия для печати

Некоторые уже выиграли и получили не только свои деньги, но и компенсацию, пишут «Известия».

С середины марта 2022 года вкладчики не могут снять валюту со своих счетов.

Некоторые обращаются в суд по несколько раз.

Один из участников обсуждения проблемы на форуме «Банки.ру» заявил, что потребовал через суд выдать ему денежные средства в валюте вклада – $10 тыс., неустойку в рублях за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств финорганизацией, а также компенсацию за моральный вред.

Еще один участник форума сообщил о своей победе в аналогичном деле. Деньги выдали в полном объеме, а вот штраф за нарушение прав потребителей сократили в три раза.

Проблем с валютными вкладчиками не замечают в Сбере, Совкомбанке и Открытии.

В основном жалуются вкладчики небольших банков – СМП Банк, Таврический.

Банк России следит за ситуацией и оперативно взаимодействует с банками по вопросам выдачи валюты.

Бухгалтеры, заполняйте отчетность без ошибок — эксперт вам поможет

Профессионал Вера Сокуренко на курсе «Практические вопросы применения ПБУ 18/02» расскажет: как рассчитать налог на прибыль, отражать разницы в бухучете и разобраться во всех видах временных и постоянных разниц.

ПБУ 18/02 больше не будет для вас проблемой. По акции курс стоит 5990 рублей. Смотрите полную программу или оставьте заявку ниже — расскажем про ваше обучение больше

НДС

❗ Восстанавливать НДС с выданного аванса надо в том периоде, когда продавец отразил отгрузку

Компания заплатила аванс, приняла на вычет НДС с этого аванса. Потом свершилась покупка, надо ставить на вычет НДС с нее и восстанавливать НДС с аванса. И неважно, дошел ли товар до покупателя. Продавец отгрузил – это сигнал для восстановления НДС.

Повышение квалификации

АУСН

АУСН: кому невыгодно переходить на новый налоговый режим

С июля 2022 года в порядке эксперимента введён новый налоговый режим — автоматическая упрощённая система налогообложения (АУСН), который призван упростить жизнь бизнесу. Но далеко не всем он принесёт налоговую экономию. Рассказываем, кому не стоит переходить на АУСН и приводим расчёты.

АУСН: кому невыгодно переходить на новый налоговый режим
Оптимизация налогообложения

Как законно сэкономить на налогах через объекты интеллектуальной собственности

Оптимизировать налоги можно не только через структурирование бизнеса и спецрежимы. Рассказываем, как вам помогут сэкономить товарные знаки, изобретения и ноу-хау.

Как законно сэкономить на налогах через объекты интеллектуальной собственности
Корпоративные карты

Корпоративные карты — инструмент для бизнеса

Корпоративная карта — симбиоз «пластика», чековой книжки и расчетного счета. Это своего рода «счет в кармане», доступный для операций 24/7. Корпоративная карта в разы упрощает оплату командировочных, представительских, хозяйственных и прочих расходов бизнеса.

Корпоративные карты — инструмент для бизнеса

Мероприятия

Разместить
НДС

НДС – полезный налог. Его отмена пагубна для экономики

НДС – это налог на потребление товаров (работ, услуг). Он появляется на каждой стадии их производства и реализации до передачи потребителю. Налог получается на стоимость, добавленную на каждой из этих стадий. Такую характеристику НДС дает Минфин.

Общество

Буддийская притча: кто ты?

Ответ: «Я — бухгалтер» или «Я — юрист», «программист» — не подходит. Нужна ваша суть, природа. Очень полезное уважения для саморазвития и интересная история. Такие притчи заставляю подумать о том, о чём мы мало думаем, хотя это очень важно для любого человека

Буддийская притча: кто ты?

Как учесть доходы сотрудника, который оказался в другой организации не по своей воле

Работник может неожиданно оказаться совсем в иной организации, если его компания присоединится к другой. При этом ни его место работы, ни сумма дохода, скорее всего, не изменятся. А вот учет полученной зарплаты для разных налоговых ситуаций изменится. Об этом далее.

Товарный знак

Придумали название компании, а оно уже занято. Советы экспертов

У вас есть обозначение, например слово, вам кажется, что оно оригинальное и вы готовы его регистрировать как Имя вашего бренда, но неожиданно сталкиваетесь с тем, что такое слово уже зарегистрировано. Что делать?

Онлайн-кассы

Как сэкономить на фискальных накопителях при расширении бизнеса

При расширении бизнеса закупка новых фискальных накопителей (ФН) может быть значительной статьей расхода. Цена зависит от срока службы и производителя, средний чек: от 10 000 до 15 000 руб. Но важно не забывать, что фискальный накопитель надо менять один раз в 13 или 36 месяцев.

Как сэкономить на фискальных накопителях при расширении бизнеса
Читать еще