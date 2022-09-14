Банки, которые не выдают доллары и евро с валютных счетов, проигрывают суды. Люди возмещают и неустойку, и компенсацию

Некоторые уже выиграли и получили не только свои деньги, но и компенсацию, пишут «Известия».

С середины марта 2022 года вкладчики не могут снять валюту со своих счетов.

Некоторые обращаются в суд по несколько раз.

Один из участников обсуждения проблемы на форуме «Банки.ру» заявил, что потребовал через суд выдать ему денежные средства в валюте вклада – $10 тыс., неустойку в рублях за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств финорганизацией, а также компенсацию за моральный вред.

Еще один участник форума сообщил о своей победе в аналогичном деле. Деньги выдали в полном объеме, а вот штраф за нарушение прав потребителей сократили в три раза.

Проблем с валютными вкладчиками не замечают в Сбере, Совкомбанке и Открытии.

В основном жалуются вкладчики небольших банков – СМП Банк, Таврический.

Банк России следит за ситуацией и оперативно взаимодействует с банками по вопросам выдачи валюты.