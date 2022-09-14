Банковские карты

Высокие комиссии не единственный риск карт иностранных банков. Еще нужно уведомлять ФНС

Прежде чем оформлять карту в иностранном банке, важно учесть все риски и обязательства.

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Жители России стали оформлять банковские карты в странах ближнего зарубежья. К примеру, чтобы оплачивать товары и услуги при заграничных поездках или совершать покупки в иностранных интернет-магазинах.

Зарубежный банк с иностранцев может брать большие комиссии, если у них нет вида на жительство или трудового договора. Поэтому стоит детально ознакомиться с условиями обслуживания карты, прежде чем ее открывать, рассказал зампред Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.

Если оформляете карту удаленно, доставить могут совсем не то. Безопаснее забирать карту лично, советует эксперт.

А еще об открытии счета за границей нужно уведомить российскую налоговую службу.

   Открыв счет, нужно в течение 30 дней сообщить об этом налоговой службе. И дальше до 1 июня следующего года нужно сдать отчет о движении денежных средств по этому счету. Если не сделать этого вовремя, будет штраф.

О закрытии счета тоже нужно сообщать в налоговую. Так выходит, что мороки будет больше, чем реальной пользы.

А вы оформили карту какого-нибудь иностранного банка? Делитесь опытом.

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