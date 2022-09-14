По экскурсиям без экскурсовода можно применять ПСН

По Федеральному закону от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» турдеятельность — это:
- туроператорская деятельность;
- турагентская деятельность;
- иная деятельность по организации путешествий.
Кроме того, есть модельный закона о туристской деятельности, который принят 16.11.2006 участниками СНГ.
По этому закону экскурсионной деятельностью признается деятельность:
- субъектов туриндустрии (туроператоров, турагентств, туристско-экскурсионных, экскурсбюро, бюро гидов-переводчиков);
- имеющих необходимую квалификацию аккредитованных физлиц по подготовке, организации и проведению экскурсий, оказанию услуг экскурсовода, гида, гида-переводчика.
ФНС в письме от 07.09.2022 № СД-4-3/11843@ заявляет, что ИП может применять ПСН, если он организует экскурсии без участия в них в качестве экскурсовода.