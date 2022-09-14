ПСН

По экскурсиям без экскурсовода можно применять ПСН

ИП на ПСН может вести деятельность по оказанию экскурсионных туристических услуг. Такие услуги имеют код ОКВЭД 79.90.2. Какие конкретно услуги туда входят, разъяснила ФНС.

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По Федеральному закону от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» турдеятельность — это:

  • туроператорская деятельность;
  • турагентская деятельность;
  • иная деятельность по организации путешествий.

Кроме того, есть модельный закона о туристской деятельности, который принят 16.11.2006 участниками СНГ.

По этому закону экскурсионной деятельностью признается деятельность:

  • субъектов туриндустрии (туроператоров, турагентств, туристско-экскурсионных, экскурсбюро, бюро гидов-переводчиков);
  • имеющих необходимую квалификацию аккредитованных физлиц по подготовке, организации и проведению экскурсий, оказанию услуг экскурсовода, гида, гида-переводчика.

ФНС в письме от 07.09.2022 № СД-4-3/11843@ заявляет, что ИП может применять ПСН, если он организует экскурсии без участия в них в качестве экскурсовода.

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