Больничные

🙈Если сотрудник взял больничный в вендиспансере, ФСС сообщит об этом работодателю

В больничном листе указывают наименование лечебного учреждения. Диагноза в листке нет, но у медучреждения может быть говорящее название. Например, в КВД явно лечат не грипп и радикулит. Потом этот больничный через ФСС попадает работодателю пациента.

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Наш читатель усмотрел в такой проактивной схеме оплаты больничных листов нарушение врачебной тайны.

Факт обращения за помощью в венерологический диспансер — есть врачебная тайна, и ФСС ее нарушает. Так считает участник нашего форума.

Он напомнил, что раньше человек сам решал, нести ему больничный на работу или нет. Теперь работников такого права лишили. Оформленный больничный без согласия пациента автоматом улетает ко всем работодателям, распространяя весть о лечении в определенной клинике.

Клерки не согласны с таким мнением, потому что название медучреждения не является врачебной тайной.

Во-первых, никто не заставляет человека оформлять больничный, если он не хочет, чтобы о лечении кто-то узнал.

Во-вторых, в КВД лечат не только ЗППП, но и другие безобидные болезни, которые передаются отнюдь не половым путем, или вообще не заразны.

Кроме того, в приказе Минздрава от 23.11.2021 № 1089н есть норма, по которой в некоторых специфических учреждениях в больничном могут писать другую должность врача — например, не венеролог, а лечащий врач.

Впрочем, как отмечают участники обсуждения, такая рокировка как раз и наведет на мысль, что человеку есть что скрывать.

Коллеги констатируют, что раньше работник мог сначала оформить больничный, а уж потом думать, отдавать ли его работодателю.

Сейчас же надо сначала подумать, и уже надуманное озвучить врачу — открывать б/л с автоматическим направлением его в ФСС или не открывать.

Обсуждение идет в теме форума «Является ли такая ситуация со стороны ФСС нарушением врачебной тайны?»

Кстати, ФСС утверждает, что в его информационной системе есть все условия для защиты информации и сохранения ее конфиденциальности.

Сведения о диагнозе пациента от медорганизации, сформировавшей ему ЭЛН, работодателю не предоставляются.

 

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🙈Если сотрудник взял больничный в вендиспансере, ФСС сообщит об этом работодателю

В больничном листе указывают наименование лечебного учреждения. Диагноза в листке нет, но у медучреждения может быть говорящее название. Например, в КВД явно лечат не грипп и радикулит. Потом этот больничный через ФСС попадает работодателю пациента.

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