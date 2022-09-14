Смерть сделают налоговой тайной. Чтобы пресечь махинации со счетами умерших

Банки должны будут хранить эту информацию. Владеть ей будут только определенные сотрудники, которых назначит руководство банка.
Законопроект с такой поправкой в НК внесен в Госдуму.
Такой проект уже был внесен в мае 2022 года, но его отозвали и внесли новый аналогичный.
Параллельно с ним будет рассмотрен проект с поправками в законы о банках и налоговых органах.
По нему налоговики будут оперативно передавать в банк, где у человека был открыт счет, сведения о смерти этого человека.
ФНС будет передавать:
- дату записи в ЗАГСе о смерти;
- дату смерти;
- номер счета.
Это нужно, чтобы не было махинаций со счетами умерших. Банк быстро узнает, что клиент умер, и перекроет доступ к его счету.