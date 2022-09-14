Штраф за неправильный переход ж/д путей могут поднять до 2 тыс. рублей

Поправки в КоАП подготовили депутаты Московской областной думы. Действующий штраф в размере 100 руб. не влияет на снижение уровня травматизма.

По данным Московской железной дороги, с 2018 года около железнодорожных объектов и на путях в Московской области пострадали 2396 человек в 2340 несчастных случаях. 1652 оказались смертельными.

При этом 72% несчастных случаев по вине пешеходов, которые перебегали пути в неположенном месте.

РЖД благоустраивает платформы, переходы, вешает стенды с информацией об опасности, но люди по-прежнему гибнут. С начала года уже 170 случаев смерти людей на железной дороге в Московской области.

Продолжать о грустном не хочется, но, тем не менее, важная информация: смерть человека скоро станет налоговой тайной.