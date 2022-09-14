В ТК нет нормы об учащенной выплате зарплаты новым сотрудникам. Первую получку придется подождать

В Роструд обратился человек, который устроился на новую работу 4 сентября. В компании ближайшие даты выплаты зарплаты — 14 сентября и 29 сентября.

Новый сотрудник хотел был получить первую получку уже в ближайший день — 14 сентября. К тому же, он где-то слышал, что для новичков есть особые правила — им платят зарплату 3 раза в месяц, а не 2, как остальным.

Роструд разочаровал работника, объяснив, что выплата идет 2 раза всем — и новым, и старым сотрудникам.

14 сентября он ничего не получит, потому что пойдет выплата зарплаты за вторую половину августа.

А вот 29 сентября этот работник должен получить зарплату за первую половину сентября (с 03.09 по 15.09).