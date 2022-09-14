«Моё дело» VS «Кнопка»: конкурентов рассудит ФАС

А суть спора – в рекламе.

История началась еще в мае, тогда Алексей Иванов, директор по знаниям «Моё дело» высказался в Трибуне о неэтичных действиях конкурента. Иванов утверждал, что в своей рекламе сервис «Кнопка» задействовал узнаваемый образ из брендбука «Моё дело». Конкуренты списались в соцсетях, а, не договорившись, встретились в Трибуне.

Иванов продолжал настаивать, что у конкурентов грубый маркетинг, а неоднозначная репутация может отсвечивать на «Моё дело». Герштейн настаивал: законодательство о рекламе они не нарушали, у каждого свой креатив.

И вот теперь ФАС.

Дело с признаками нарушения закона о рекламе.

«О претензии к Кнопке мы узнали из запроса ФАС. Никаких подробностей в запросе не было. ФАС попросил предоставить информацию о размещенной рекламе: где, когда, сколько. Мы все данные предоставили. Дали и наш комментарий по ситуации, хотя это было непросто – ведь мы не видели текста претензии и можем лишь догадываться, в чем конкретно она состоит», – поделился с нами CEO cервиса «Кнопка» Сергей Герштейн.

В «Кнопке» продолжают считать, что нарушения закона не было, но готовы к любому результату.