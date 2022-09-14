Гранты не берут в расчет доли доходов для налоговых льгот IT-бизнеса

Разъяснение дает Минфин в письме от 24.08.2022 № 03-03-06/1/82480.

Речь идет про гранты для айтишников за счет субсидий из федерального бюджета по постановлениям Правительства от 03.05.2019 № 555 и от 27.03.2021 № 456.

Список доходов, которые идут в числитель формулы (профильные доходы) исчерпывающий. Он приведен в ст. 284 и 417 НК.

Что касается знаменателя, то туда идут все доходы для целей налога на прибыль. Гранты — это целевое финансирование. Для налога на прибыль они не учитываются.

А значит, и в расчете доле доходов IT-компании не участвуют.