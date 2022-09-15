УСН

Верховный суд отменил придуманный налоговиками порядок сверки по налогам

ФНС разработала временный порядок совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам. По нему можно свериться только за 3 последних года. Эту норму оспорили в суде.

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Порядок сверки доведен письмом от 09.03.2021 № АБ-4-19/2990.

В суд подала компания «Москоу-Дэсижн», которая хотела провести сверку не за 3 года, а за больший срок. Фирма требовала отменить это письмо ФНС.

Верховный суд согласился с доводами (решение от 11.08.2022 № АКПИ22-468).

Дело в том, что фактически это письмо содержит нормативные правовые нормы.

Фактически порядка проведения сверки нет. Вместо того, чтобы разработать нормальный нормативный акт и опубликовать его, как положено, ФНС выпустила письмо, которое должны соблюдать налоговики на местах.

Верховный суд признал письмо ФНС о сверке недействующим полностью прямо со дня его издания.

Компания, которая выиграла этот спор, в конечном итоге хотела добиться возврата налога по УСН за 2013 — 2015 годы (дело № А40-37580/2021).

Дело в том, что в ходе налоговой проверки фирму обвинили в дроблении бизнеса и пересчитали все налоги по общей системе.

Раз так, компания решила, что тогда ей должны вернуть налог по УСН. Но не тут-то было. Суды фирма проиграла.

Сторнирование налоговиками начислений по УСН в связи с неправомерным применением упрощенки не предусмотрено НК. Налоговики начисления отменять не стали, а уточненки компания не сдавала. Поэтому деньги не вернут.

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