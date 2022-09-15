Только с картой «Мир» в Турцию лучше не ехать, некоторые платежи не проходят. Берите еще и наличные

Альянс туристических агентств сообщил, что с 15 сентября 2022 в Турции рекомендовано не принимать платежи с карты российской национальной платежной системы «Мир», пишут «Известия».

Предложения носят рекомендательный характер, и каждая компания вправе сама решать принимать ли карты «Мир» или нет.

Первыми сообщили о невозможности приема платежей картой «Мир» Crystal Hotels, Titanic, Alva Donna и Nirvana Hotels.

Отказ принимать карты «Мир» связан с угрозой введения санкций в отношении банков, с которыми сотрудничают турецкие отели.

Сейчас платежи по карте «Мир» не проводят такие банки, как VakifBank, Ziraat Bankasi, Is Bank и Credit Europe Bank.

Национальная система платежных карт не зафиксировала проблем с приемом карт «Мир» в Турции.

«Мы изучали внимательно эту ситуацию, связались со всеми нашими турецкими партнерами. Они все подтвердили, что никаких поводов для волнений нет, работа продолжается», – сообщил гендиректор НСПК Владимир Комлев.

Вице-президент альянса рекомендует брать на отдых в Турцию наличные деньги, чтобы избежать проблем.