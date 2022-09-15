Больничные

При оформлении больничного медики теперь сверяются с ПФР и ФСС

При открытии электронного больничного информация о пациенте автоматически сверяется с данными информационных систем ФСС и ПФР.

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Благодаря такой сверке в больничных будет меньше ошибок, поясняет ФСС.

Новая система заработала в сентябре 2022 года.

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Платежи по договорам ДМС сотрудников. Можно ли уменьшить налог на прибыль и как платить страховые взносы

Мероприятия

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