При оформлении больничного медики теперь сверяются с ПФР и ФСС

Благодаря такой сверке в больничных будет меньше ошибок, поясняет ФСС.
Новая система заработала в сентябре 2022 года.
Если по работе у вас есть сложности, обращайтесь к нам за консультациями. Мы на связи 24/7.
При открытии электронного больничного информация о пациенте автоматически сверяется с данными информационных систем ФСС и ПФР.
Благодаря такой сверке в больничных будет меньше ошибок, поясняет ФСС.
Новая система заработала в сентябре 2022 года.
Если по работе у вас есть сложности, обращайтесь к нам за консультациями. Мы на связи 24/7.
Узнайте, каких ошибок стоит избегать по ФСБУ 6/2020 и 26/2020. «Клерк» подготовил онлайн-курс с экспертом Сергеем Верещагиным.
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Следующим бизнес-омбудсменом может стать гендиректор платформы «ЗаБизнес.РФ» Элина Сидоренко.
Отменяют нормативные акты, которые касаются сведений о зарплате работников за 2 года для оплаты больничных. Не будет справки 182н, заявления о запросе данных о зарплате в ПФР.
Тинькофф-банк собирается предложить ЦБ повысить лимит бесплатных переводов по СБП до 300 тыс. руб. в месяц.
В сентябре – октябре налоговики проводят кампанию по рассылке налоговых уведомлений физлицам. Что меняется по земельному налогу за 2021 год, рассказали в ФНС. Это новая кадастровая стоимость, проактивные льготы, повышенные ставки для нарушителей.
Некоторые работодатели оплачивают сотрудникам добровольное медицинское страхование. При каких условиях оплата таких страховок даёт право уменьшить налог на прибыль и не облагать её взносами? Такие разъяснения дал Минфин в письме № 03-03-06/1/72400 о страховых взносах и налоге на прибыль по договорам ДМС работников.
С 1 апреля 2022 года введен мораторий на банкротство, который запрещает выплату дивидендов и распределение прибыли всем юрлицам (за исключением застройщиков). При этом компании вправе реализовать эти процедуры до окончания моратория, если опубликуют заявление в Едином федеральном реестре Федресурс.
Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ; объединяет Wildberries, Ozon, DNS, «М.Видео–Эльдорадо» и др.) направила премьеру письмо с просьбой продлить действие моратория на банкротство и дополнительно разъяснить его применение.
При открытии электронного больничного информация о пациенте автоматически сверяется с данными информационных систем ФСС и ПФР.
Этим вопросом задаются многие россияне. Курс на продажу и покупку в банке всегда отличался от цбшного и биржевого, но сейчас это прямо большая разница. Давайте разберемся, почему так. Тут есть два основных вида покупки доллара.
С 15 сентября 2022 турецким компаниям рекомендовано не принимать карты «Мир».