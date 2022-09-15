Ключевую ставку ЦБ может снизить до 6,5% к концу года

До конца 2022 года осталось 3 заседания ЦБ по вопросам ключевой ставки, пишут «Известия».
По результатам анализа национального рейтингового агентства ЦБ будет снижать ставку с шагом 0,25% – 0,5% каждое заседание.
С большой долей вероятности к концу года мы получим уровень ключевой ставки – 6,5%.
«Мы считаем маловероятным, что ключевая ставка будет установлена ниже нейтрального уровня в 5 – 6%», – говорят аналитики.
На заседании в июле ставка была снижена до 8%.
Следующее заседание ЦБ по вопросам ключевой ставки состоится 16 сентября 2022.