Узнайте, как выйти из договора строительного подряда с минимальными потерями

19 сентября 2022 г., 11:00 встречаемся и обсуждаем проблемы при исполнении договора строительного подряда.
Узнаете, как:
- актуализировать приемлемые правовые инструменты для «выхода» из контрактов;
- экстренно реагировать при появлении опасений, связанных с невозможностью исполнить контракт;
- определить риски и последствия приостановки и прекращения обязательства;
- обращаться в суд при конфликте с контрагентом.
Вебинар проведет Александр Кадетов, адвокат АБ «Юрлов и Партнеры», эксперт ЦПП при МОСПП (РОР).
Участие бесплатное. Записаться в один клик.