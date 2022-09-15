Инвестиции

14 трлн руб. привлекут в экономику. Власти разморозили механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений

Премьер-министр подписал постановление о возобновлении заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений. С его помощью можно привлечь в экономику около 14 трлн руб.

Версия для печати

Этот механизм привлечения инвестиций заморозили в апреле 2022, пока готовили нормативную базу, отмечает «РБК».

Механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) предполагает возмещение затрат на инфраструктуру и стабилизацию условий предпринимательской деятельности для инвесторов.

Все нужные поправки в НК и закон о СЗПК были приняты в июле.

Учили:

  • Уровень налогов для инвесторов;
  • Неизменность законодательства для инвестора;
  • Право регионов на подготовку заключений на инвестпроекты;
  • Правила предоставления налоговых вычетов для компаний, подписавших СЗПК.

Минэкономразвития подпишет соглашение с ВЭБ.РФ, которая станет уполномоченной организацией.

ВЭБ.РФ будет оценивать заявки по инвестпроектам и контролировать реализацию.

Заключение соглашений может начаться уже в конце сентября.

Срочно проверяйте основные средства! Вы могли допустить ошибки по новым ФСБУ

Узнайте, каких ошибок стоит избегать по ФСБУ 6/2020 и 26/2020. «Клерк» подготовил онлайн-курс с экспертом Сергеем Верещагиным.

Он — гуру бухгалтерии с 30-летним опытом работы и научит вас:

• исправлять ранее допущенные ошибки в учете основных средств;
• по-новому работать с ОС и правильно применять ФСБУ;
• избегать типичных ошибок бухгалтеров.

Курс подходит всем бухгалтерам, независимо от уровня знаний. Обучаетесь в формате онлайн — ходить никуда не нужно. Цена курса по акции — 7000 рублей. Смотрите полную программу или заполните форму ниже — расскажем в подробностях.

Инвестиции

14 трлн руб. привлекут в экономику. Власти разморозили механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений

Премьер-министр подписал постановление о возобновлении заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений. С его помощью можно привлечь в экономику около 14 трлн руб.

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Инвестиционный вычет

Ошибочно открытый брокером ИИС не помещает получить инвестиционный вычет по НДФЛ

Чтобы получить инвестиционный налоговый вычет в размере средств, размещенных на ИИС (но не более 400 тыс. рублей), этот ИИС должен быть единственным. Если их два, вычет не дадут. Но сейчас Минфин стал более лояльным в этом вопросе.

Карьера бухгалтера

Ищем бухгалтера. Какими качествами должен обладать настоящий главбух

Найти хорошего бухгалтера – такая же удача, как найти хорошего врача, ведь на кону благосостояние всего бизнеса. Разберем, какими качествами должен обладать настоящий главбух, чтобы быть эффективным и ценным сотрудником.

Ищем бухгалтера. Какими качествами должен обладать настоящий главбух
Читать еще