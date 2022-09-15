14 трлн руб. привлекут в экономику. Власти разморозили механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений

Этот механизм привлечения инвестиций заморозили в апреле 2022, пока готовили нормативную базу, отмечает «РБК».
Механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) предполагает возмещение затрат на инфраструктуру и стабилизацию условий предпринимательской деятельности для инвесторов.
Все нужные поправки в НК и закон о СЗПК были приняты в июле.
Учили:
- Уровень налогов для инвесторов;
- Неизменность законодательства для инвестора;
- Право регионов на подготовку заключений на инвестпроекты;
- Правила предоставления налоговых вычетов для компаний, подписавших СЗПК.
Минэкономразвития подпишет соглашение с ВЭБ.РФ, которая станет уполномоченной организацией.
ВЭБ.РФ будет оценивать заявки по инвестпроектам и контролировать реализацию.
Заключение соглашений может начаться уже в конце сентября.