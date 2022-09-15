Два миллиона работников в 2022 году перешли на электронные трудовые книжки. Вы тоже?

Среди них те, кто устроился на работу впервые. Им в принципе нельзя выбрать бумажный вариант.

Кроме того, остальные обладатели бумажных трудовых в любой момент могут перейти на электронный вариант, сообщив об этом работодателю.

Кстати, за проект «Электронная трудовая книжка» ПФР получил почетную грамоту. Обсуждая это событие, только 10% наших читателей заявили, что ЭТК — это отличный проект. Большинство (65%) считают, что сама идея хорошая, но ее реализация хромает. А 25% считают, что ЭТК — это ужасно и бумажные трудовые были гораздо удобнее.

Напомним, что ЭТК есть у всех работников, потому что на всех работодатели сдают форму СЗВ-ТД.

Но у кого-то кроме ЭТК больше ничего нет, а у кого-то — все записи параллельно идут в бумажной трудовой.