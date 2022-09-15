Для бухучета по ФСБУ 25/2018 срок аренды и ППА зависит от договора, намерений и возможностей

Об этом сообщает Минфин в письме от 12.08.2022 № 07-01-09/78716.

Кроме того, Минфин указал, какой нормативки надо придерживаться, определяя срок аренды для целей бухучета и срок полезного использования права пользования активом (ППА).

Рекомендации по этому поводу Минфин ранее давал аудиторам (письмо от 18.01.2022 № 07-04-09/2185).

По этому документу срок аренды для целей бухучета рассчитывается исходя из сроков и условий, установленных договором аренды (включая периоды, не предусматривающие арендных платежей). При этом учитываются возможности сторон изменять указанные сроки и условия и намерения реализации таких возможностей.

Кроме того, при определении срока аренды надо принимать во внимание:

наличие достаточной уверенности в продлении или прекращении аренды;

уместные факты и обстоятельства, которые приводят к возникновению экономического стимула для продления или прекращения аренды;

прошлую практику организации в отношении периода, в течение которого обычно используются определенные виды активов;

экономические причины такой практики.

Он пройдет 21 сентября в 11:00 (мск).

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