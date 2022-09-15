Для бухучета по ФСБУ 25/2018 срок аренды и ППА зависит от договора, намерений и возможностей

Об этом сообщает Минфин в письме от 12.08.2022 № 07-01-09/78716.
Кроме того, Минфин указал, какой нормативки надо придерживаться, определяя срок аренды для целей бухучета и срок полезного использования права пользования активом (ППА).
Рекомендации по этому поводу Минфин ранее давал аудиторам (письмо от 18.01.2022 № 07-04-09/2185).
По этому документу срок аренды для целей бухучета рассчитывается исходя из сроков и условий, установленных договором аренды (включая периоды, не предусматривающие арендных платежей).
При этом учитываются возможности сторон изменять указанные сроки и условия и намерения реализации таких возможностей.
Кроме того, при определении срока аренды надо принимать во внимание:
- наличие достаточной уверенности в продлении или прекращении аренды;
- уместные факты и обстоятельства, которые приводят к возникновению экономического стимула для продления или прекращения аренды;
- прошлую практику организации в отношении периода, в течение которого обычно используются определенные виды активов;
- экономические причины такой практики.
Кстати, вопрос о сроке аренды обсудят на бесплатном вебинаре «Учет аренды по ФСБУ 25/2018: отвечаем на главные вопросы».
Он пройдет 21 сентября в 11:00 (мск).