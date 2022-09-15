Льготную ипотеку не отменят. На эти цели направили еще 56 млрд руб.

По поручению Президента правительство системно поддерживает льготную ипотеку, указывает «Интерфакс».
Выделенные средства направят на реализацию профильных программ, в том числе в связи снижения ставки до 7% годовых.
«Сегодня направили дополнительные средства – более 56 млрд руб.», – сообщил премьер-министр.
Большую часть денег направят на льготную ипотеку.
Четверть средств – на семейную, около 5 млрд руб. – на дальневосточную.
Благодаря правительственной поддержке люди смогут приобрести жилье по приемлемым ставкам, а строительная индустрия получит дополнительный стимул.
Сегодня стало известно, что Сбер вновь выдает кредит на жилье в сельской местности.