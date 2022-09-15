НДФЛ

При реорганизации новая компания не учитывает доход и НДФЛ сотрудников в старой фирме

Каждый налоговый агент считает НДФЛ только по тем доходам, что платит сам. Прошлые доходы сотрудников от других агентов нужны только для права на стандартные вычеты.

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Разъяснение дает Минфин в письме от 18.08.2022 № 03-04-06/80844.

При реорганизации в форме присоединения последним налоговым периодом для организации является период с 01.01 до дня закрытия в ЕГРЮЛ.

За этот период обязанности по исчислению, удержанию и перечислению НДФЛ возлагаются на такую присоединяемую организацию.

Потом эти обязанности исполняет реорганизованная компания.

Доходы работника, полученные им от присоединяемой организации, организацией-правопреемником не учитываются при исчислении НДФЛ.

Данные об этих старых доходах со старой фирмы в поглотившей ее компании нужны только для одной цели — права на стандартный налоговый вычет. Для этого у сотрудника должна быть справка о доходах (бывшая 2-НДФЛ).

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