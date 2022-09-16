Средний чек туриста по карте «Мир» в Турции всего 4000 рублей

За основу Национальная система платежных карт взяла информацию из ресторанов, отелей, супермаркетов, магазинов одежды, аптек и прочего, сообщают «Известия».

Средний чек составил около 4000 рублей.

Такие невысокие траты можно объяснить просто – «all inclusive».

Большинство туристов отправляются в Турцию по системе «все включено» и ежедневные походы по магазинам просто не нужны.

Доля туристов, которые покупают готовые туры в Турцию – почти 90%, сообщают в Ассоциации туроператоров России.

Поэтому, уверены эксперты, даже в случае блокировки карт «Мир» во всех турецких банках, на турпоток это никак не повлияет.

Напомним, что Минфин США пригрозил санкциями финансовым огранизациям, которые принимают карты «Мир».