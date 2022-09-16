У «Мир» добавилось проблем. США пригрозила иностранным банкам санкциями, если те будут работать с платежной системой

Минфин США внес в санкционный список главу Национальной системы платежных карт, которая выступает оператором платежной системы «Мир».
Сам «Мир» в черный список пока не попал, однако американские власти предупредили финансовые организации, что сотрудничать с платежной системой рискованно – попадете в санкционный список.
Карты «Мир» кроме России можно использовать в 11 странах мира – Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. В планах – Нигерия, Мьянма, Бахрейн, Таиланд, Куб, Малайзия, Иран.
Напомним, что вчера стало известно о трудностях с платежами в Турции. Несмотря на то что карты российской платежной системы «Мир» по данным НСПК работали в обычном режиме, некоторые местные банки-эквайеры могли из-за санкций отклонять с ними трансакции.