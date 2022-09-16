В Москве продают квартиры в подвалах без окон

Прошлым летом в Москве стали появляться в продаже квартиры-студии в подземных частях зданий: на цокольных и подвальных этажах, отмечает «Эксперт».

Пока в столице всего 4 комплекса, которые готовы предоставить такое жилье.

Средняя стоимость квадратного метра в такой квартире – 196,9 тыс. руб., что на 100 тыс. руб. меньше, чем в новостройках Москвы.

В продаже есть помещения от 11,8 кв. м до 33,2 кв. м. За студию в цокольном этаже «Лофта на Рябиновой», площадью 11,8 кв. м придется заплатить около 1,5 млн. руб.

За студию в «Лофте на Ивантеевской», площадью 26,1 кв. м – уже 8 млн. руб.

Формально – это нежилые помещения, но фактически предусмотренные для проживания.

Здания, в которых можно приобрести такое жилье – бывшие общежития, полностью реконструированные и с отделкой «под ключ».