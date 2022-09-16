За налоговые платежи и пополнение счета Альфа-банк обещает кэшбек деньгами

Банк обещает начислять бонусы не баллами, а реальными деньгами, и тратить их предприниматели смогут по своему усмотрению: как внутри банковской системы, так и просто выводя их на свои карты и счета.

Бонусы будут начисляться за привычные действия клиентов: оплату услуг, налоговые выплаты, пополнение счета и т.п.

А потратить их разрешат на пакетные предложения для бизнеса или полезные сервисы – такси, интернет.

ЦБ рекомендует внимательно изучать условия любых банковских предложений. К примеру, с 1 октября банки обязаны раскрывать минимальную гарантированную ставку по вкладу на первой странице договора. Сейчас строгих правил нет, поэтому реклама часто вводит людей в заблуждение. В ней не озвучивают, что для кэшбэка или повышенной ставки по вкладу надо выполнить ряд дополнительных условий.