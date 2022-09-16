Разбогатеть быстро. Люди все еще верят в удачное инвестирование, лотереи и брак по расчету

Почти половина россиян уверена, что самый быстрый способ разбогатеть – удачно инвестировать деньги, так считает 46% опрошенных пользователей сервиса «Работа.ру».

41% сообщил, что быстро разбогатеть можно, получив наследство.

Еще один способ знают 35% соотечественников – работа в крупной компании.

А 30% уверены, что быстрее всего разбогатеют после выигрыша в лотерее.

28% опрошенных разбогатеют, вступив в брак с обеспеченным человеком, а 21% – открыв собственный бизнес.

Каждый 10 опрошенный уверен, что разбогатеть можно, работая в государственном секторе.

Богатым респонденты считают человека с доходом более 1 млн руб. в месяц (около 26% опрошенных).

23% считают, что для богатства достаточно дохода от 300 до 500 тыс. руб. в месяц.

19% определяет богатых по доходу от 100 до 300 тыс. руб. в месяц, а 11% считают богатыми людей с зарплатой от 50 до 100 тыс. руб. в месяц.

Элементами жизни богача опрошенные назвали элитную недвижимость, наличие собственного бизнеса и дорогого автомобиля, брендовую одежду и помощника по хозяйству.