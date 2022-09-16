Власти пока не будут ничего менять в НДПИ и НДД

Бухгалтеры, законно оптимизировать НДС и не попасть под «око» АСК НДС-2 возможно!

Кирилл Соппа — налоговый эксперт, который знает про АСК НДС-2 все. Вместе с ним вы разберетесь, как избежать рисков и построить систему выгодного налогового планирования.

Узнаете о лазейках в системе налоговиков АСК НДС-2 и научитесь:

• разбираться в законных налоговых схемах по НДС;

• вести грамотное налоговое планирование по НДС;

• понимать, как именно и под кого копают налоговики и как подготовиться к проверкам.



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