Власти пока не будут ничего менять в НДПИ и НДД

Пока власти применяют индивидуальный подход к каждому месторождению.
Если же делать значительные системные изменения, то могут быть перекосы, отметил чиновник.
«Под перевод на другой налоговый режим могут попасть те, кто продолжает нормально работать и в текущей системе налогообложения. В этой ситуации мы потеряем доходы бюджета. Сейчас мы точно не можем себе этого позволить», — цитирует его слова «Прайм».
Кроме того, Сазанов также сообщил, что изменений по ставкам НДФЛ с высоких доходов также не планируется.