Налоговый агент по НДФЛ

НДФЛ для граждан с доходом более 5 млн руб. в год не повысят

Повышать ставку НДФЛ для россиян, зарабатывающих выше 5 млн руб. в год, Минфин не планирует. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

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НДФЛ для граждан с доходом более 5 млн руб. в год не повысят
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Чиновники позитивно оценивают прогрессивную шкалу НДФЛ. Были опасения, что некоторые заработки уйдут в тень, однако сокращения НДФЛ не случилось. За прошлый год Минфин дополнительно собрал 83 млрд руб. благодаря повышению ставки до 15%, пишет «Ъ».

По итогам 2022 года ведомство ожидает 130 млрд руб. дополнительных поступлений, в 2023 году – около 144 млрд руб.

Страна перешла на прогрессивную шкалу НДФЛ в 2021 году. Люди, которые зарабатывают больше 5 млн руб. в год, применяют ставку 15%, для всех остальных действует ставка 13%.

По данным налоговой службы, за первый квартал 2022 года за счет ставки 15% в консолидированный бюджет поступило на 122 млрд руб. Это в 2,9 раза, больше, чем в прошлом году.

Кстати, если ваш совокупный доход за год больше 5 млн рублей, но налог с вас брали по ставке 13%, пересчета не избежать. Придется доплатить налог.

Налоговики сами все пересчитают, получив данные от налоговых агентов, и пришлют вам уведомление на доплату. Уплатить налог по нему надо до 1 декабря.

 

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