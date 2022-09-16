Санкции 2022

Иностранные санкции не помешают работе карт «Мир» внутри страны

Санкции не повлияют на работу в России платежной системы «Мир» и других систем, работу которых обеспечивает Национальная система платежных карт (НСПК).

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В России картой «Мир», как и другими сервисами НСПК, можно будет продолжать пользоваться без ограничений, сообщили «Известиям» в пресс-службе НСПК.

Напомним, что США готовы вводить санкции против стран за использование российской системы НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами РФ.

Наряду с этим стало известно, что Индия и Россия вскоре могут признать платежные системы друг друга.

Сейчас карты принимают в Турции, Вьетнам, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.

 

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