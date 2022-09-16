Ипотека

Сбер снизит в 1,5 раза первоначальный взнос по ипотеке на вторичное жилье

С сентября 2022 года первоначальный взнос по ипотеке на «вторичку» в Сбере снизится с 15% до 10%.

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Изменения коснутся всех клиентов, а не только получающих зарплату на карту Сбера.

Первоначальный взнос – одна из самых важных составляющих ипотеки.

Зачастую, слишком высокая сумма первоначального взноса тормозит людей приобретать жилье.

Ипотека на вторичное жилье – популярный банковский продукт.

В августе Сбер выдал 53,9 тыс. ипотечных кредитов на сумму 140,5 млрд. руб.

По сравнению с июлем прирост составил почти 45% в количестве выданных кредитов.

Всего за 2022 год Сбер выдал ипотечных кредитов на сумму 841 млрд руб.

Счетная палата решила, что льготной ипотеки на вторичное жилье не будет.

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