Сбер снизит в 1,5 раза первоначальный взнос по ипотеке на вторичное жилье

Изменения коснутся всех клиентов, а не только получающих зарплату на карту Сбера.
Первоначальный взнос – одна из самых важных составляющих ипотеки.
Зачастую, слишком высокая сумма первоначального взноса тормозит людей приобретать жилье.
Ипотека на вторичное жилье – популярный банковский продукт.
В августе Сбер выдал 53,9 тыс. ипотечных кредитов на сумму 140,5 млрд. руб.
По сравнению с июлем прирост составил почти 45% в количестве выданных кредитов.
Всего за 2022 год Сбер выдал ипотечных кредитов на сумму 841 млрд руб.
Счетная палата решила, что льготной ипотеки на вторичное жилье не будет.