📈 Чтобы выйти на пенсию, надо иметь минимальный стаж и баллы. Они будут расти до 2025 года

Обсуждение этого вопроса идет на нашем форуме.
Нашему читателю на пенсию еще не скоро, и он ищет информацию о том, какие требования будут после 2025 года.
Ясно, что в 2025 году надо иметь минимум 30 баллов и 15 лет стажа.Между тем в 2022 году минимальные показатели такие:
- стаж — 13 лет;
- баллы — 23,4.
А что, если рост в определенной пропорции будет и дальше? Тогда ИП с его фиксированными взносами, дающими 1 балл в год, не угонится за растущей пенсионной минималкой.
Но спешим успокоить — в 2025 году рост прекратится. Установятся стабильные показатели, которые будут действовать в последующие годы (если, конечно, закон не поменяют).
Смотрите в нашей таблице расклад по стажу и баллам с 2015 по 2025 годы.
|Год
|Минимальный стаж
|Минимальные баллы
|2015
|6
|6,6
|2016
|7
|9
|2017
|8
|11,4
|2018
|9
|13,8
|2019
|10
|16,2
|2020
|11
|18,6
|2021
|12
|21
|2022
|13
|23,4
|2023
|14
|25,8
|2024
|15
|28,2
|2025 и позднее
|15
|30
Таким образом, мужчина, не набравший 30 баллов, уйдет на пенсию в 70 лет, женщина — в 65 лет.