Пенсии

📈 Чтобы выйти на пенсию, надо иметь минимальный стаж и баллы. Они будут расти до 2025 года

С 2015 года постепенно увеличиваются требования по минимальному стажу и баллам, дающим право на пенсию. Потому что после реформы 2015 года идет переходный период. Но в 2025 году он закончится.

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Обсуждение этого вопроса идет на нашем форуме.

Нашему читателю на пенсию еще не скоро, и он ищет информацию о том, какие требования будут после 2025 года.

Ясно, что в 2025 году надо иметь минимум 30 баллов и 15 лет стажа.

Между тем в 2022 году минимальные показатели такие:

  • стаж — 13 лет;
  • баллы — 23,4.
Эти показатели ежегодно растут. Такое прописано в законе о пенсиях (№ 400-ФЗ).

А что, если рост в определенной пропорции будет и дальше? Тогда ИП с его фиксированными взносами, дающими 1 балл в год, не угонится за растущей пенсионной минималкой.

Но спешим успокоить — в 2025 году рост прекратится. Установятся стабильные показатели, которые будут действовать в последующие годы (если, конечно, закон не поменяют).

Смотрите в нашей таблице расклад по стажу и баллам с 2015 по 2025 годы.

Год

Минимальный стаж

Минимальные баллы

2015

 6

 6,6

2016

 7

 9

2017

 8

 11,4

2018

 9

 13,8

2019

 10

 16,2

2020

 11

 18,6

2021

 12

 21

2022

 13

 23,4

2023

 14

 25,8

2024

 15

 28,2

2025 и позднее

 15

 30

Если человек достиг пенсионного возраста, но не набрал минимального количества баллов или стажа, то страховую пенсию ему не дадут. Дадут социальную, на 5 лет позже.

Таким образом, мужчина, не набравший 30 баллов, уйдет на пенсию в 70 лет, женщина — в 65 лет.

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