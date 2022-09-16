📈 Чтобы выйти на пенсию, надо иметь минимальный стаж и баллы. Они будут расти до 2025 года

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Нашему читателю на пенсию еще не скоро, и он ищет информацию о том, какие требования будут после 2025 года.

Ясно, что в 2025 году надо иметь минимум 30 баллов и 15 лет стажа.

Между тему минимальные показатели такие:

стаж — 13 лет;

баллы — 23,4.

Эти показатели ежегодно растут. Такое прописано в законе о пенсиях (№ 400-ФЗ).

А что, если рост в определенной пропорции будет и дальше? Тогда ИП с его фиксированными взносами, дающими 1 балл в год, не угонится за растущей пенсионной минималкой.

Но спешим успокоить — в 2025 году рост прекратится. Установятся стабильные показатели, которые будут действовать в последующие годы (если, конечно, закон не поменяют).

Смотрите в нашей таблице расклад по стажу и баллам с 2015 по 2025 годы.

Год Минимальный стаж Минимальные баллы 2015 6 6,6 2016 7 9 2017 8 11,4 2018 9 13,8 2019 10 16,2 2020 11 18,6 2021 12 21 2022 13 23,4 2023 14 25,8 2024 15 28,2 2025 и позднее 15 30

Если человек достиг пенсионного возраста, но не набрал минимального количества баллов или стажа, тоДадут

Таким образом, мужчина, не набравший 30 баллов, уйдет на пенсию в 70 лет, женщина — в 65 лет.