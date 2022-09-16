РСВ

Организации без зарплаты должны сдавать нулевой РСВ

Если в фирме нет зарплаты, это не значит, что можно не сдавать РСВ.

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Организации показывают в РСВ выплаты в пользу физлиц, подлежащих обязательному социальному страхованию. Среди таких лиц — руководитель организации, даже если он ее единственный учредитель.

Если организация не ведет деятельность, сдавать РСВ она все равно должна.

Из нулевого РСВ налоговики узнают, что в компании не было начислений физлицам.

А вот нулевой РСВ отменят, налоговикам будет непонятно, почему он не сдан — компания могла не сдавать или должна была, но не сдала.

При отсутствии начислений в пользу физлиц организации должны сдавать РСВ, сообщает Минфин в письме от 28.07.2022 № 03-15-05/73009.

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